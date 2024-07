Teve culpa? Ex-jogador analisa gol contra de Wesley em Flamengo x Fortaleza

Wesley marcou um gol contra em Flamengo x Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 20:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fortaleza abriu o placar contra o Flamengo, no Maracanã, em gol contra de Wesley. O lateral tentou cortar uma cobrança de escanteio e raspou de cabeça para o gol defendido por Rossi. Comentarista do jogo no Premiere, o ex-atacante Grafite classificou o lance como "infelicidade".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A bola baixa no primeiro pau é sempre um perigo, não dá tempo do goleiro sair. O Wesley foi tentar tirar, infelizmente ele jogou contra o patrimônio, marcando o gol para o Fortaleza. É uma infelicidade. Espero que não comprometa a atuação dele no jogo - analisou Grafite.

O VAR analisou o lance por conta de uma possível falta de Lucero em Wesley no lance, mas o gol foi validado. Recentemente, o Rubro-Negro recusou uma proposta do Bournemouth de R$ 70 milhões. Ao todo, o jogador de 20 anos soma 78 partidas pelo time carioca, com dois gols marcados.