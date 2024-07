Torcedores do Fluminense detonam postura de titular: ‘Jogando de sacanagem’

Postura de John Kennedy é criticada por torcedores do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 20:48 • Rio de Janeiro (RJ)

No Heriberto Hulse, o Fluminense empata com o Criciúma na etapa inicial, mas permanece na lanterna do Campeonato Brasileiro. Apesar de bons lances no ataque, John Kennedy não faz uma grande exibição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Nas redes sociais, os tricolores reclamam da postura do autor do gol do título da Libertadores de 2023. O atleta vem destoando de seus companheiros no confronto chave em busca da permanência na Série A.

Confira as reações na web: