Jornalistas mandam recado ao Flamengo após expulsão de Plata: 'Não é possível'

O Flamengo empatou em 2 a 2 com o São Paulo, na Vila Belmiro, em jogo que ficou marcado pela expulsão de Gonzalo Plata no segundo tempo. Quando o atacante recebeu cartão vermelho, o Rubro-Negro vencia por 2 a 1. Nas redes sociais, jornalistas criticaram o equatoriano pela situação.

Aos 22 minutos da etapa final, Plata acertou uma solada no tornozelo do zagueiro Robert Arboleda. Sem titubear, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima mostrou o cartão vermelho para o jogador equatoriano. Após a saída do atacante, o Rubro-Negro levou o empate do São Paulo, com Ferreirinha.

São Paulo x Flamengo

O jogo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida. O Tricolor Paulista buscou aproveitar os erros dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda. Com um a mais, o São Paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra.