Goleiro do Cruzeiro manda aviso para Palmeiras e Flamengo

Com a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, nesta quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Brasileiro, o Cruzeiro chegou aos 63 pontos e manteve as chances de conquistar o título. Cássio, no entanto, confirmou que o principal objetivo da equipe é mesmo a confirmação de vaga na Copa Libertadores de 2026. Mas o goleiro não deixou de deixar um recado para Palmeiras e Flamengo, que estão à frente da Raposa na classificação do Brasileirão:

- Acho que a gente, como está um pouco atrás do líder, temos que somar e não perder pontos e ver o que acontece. Se o campeonato permitir e os times da frente perderem pontos, nós vamos estar na briga. Mas não temos que pensar nisso. Temos de pensar em fazer o melhor em cada partida, ganhar pontos – não temos mais margens para perder pontos – e ver o que acontece chegando na reta final – disse o goleiro do Cruzeiro, na saída do campo, em entrevista ao "Premiere".

O goleiro Cássio foi decisivo para a conquista dos três pontos diante do Grêmio, com grandes defesas, no final da partida, principalmente, em finalizações de Marlon, Arthur e André Henrique. E comemorou a boa fase individual:

- A gente se cerca de pessoas do bem, pessoas que querem te ajudar. Acho que primeiro vem a família. A família sempre é o alicerce da gente, esposa e filhos, estão sempre juntos, meus familiares. Hoje tive o privilégio de minha mãe estar aí vendo o jogo, com meu padrasto, e amigos e meu irmão – afirmou Cássio, revelando ter contado com uma torcida especial.

- Estou feliz por tudo, pelo trabalho, dedicação, respeito pelo Cruzeiro, pela instituição e pela torcida. Acho que quando tem trabalho, dedicação e empenho e todo mundo está na mesma sintonia as coisas vão acontecer mesmo – completou o goleiro.

Goleiro Cássio recebe elogios do técnico do Cruzeiro

Na entrevista coletiva, na Arena do Grêmio, o técnico Leonardo Jardim comentou sobre a boa fase do goleiro cruzeirense:

- Sinceramente não conhecia muito o Cássio, quando cheguei aqui, mas tive informações com o Vítor Pereira (técnico português que trabalhou no Corinthians) e tive as melhores informações. Depois, quando comecei a trabalhar com ele, achei que estava acima do peso e tive uma conversa sincera com ele, que abraçou a ideia e perdeu quase 10 quilos. Fico satisfeito com a capacidade dele de fazer esse esforço, com a idade que tem, ter compromisso com o clube, companheiros e com ele próprio. Agora, parece uma criança – comentou o técnico do Cruzeiro.