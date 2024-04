Palmeiras foi derrotado pelo Internacional (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 14:45 • São Paulo (SP)

Arnaldo Ribeiro e Rodrigo Mattos fizeram fortes críticas a uma fala de Abel Ferreira durante a coletiva de imprensa após a derrota do Palmeiras contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

No caso, os jornalistas se referiram a uma fala de Abel sobre o Flamengo, próximo adversário do Palmeiras na competição.

- O Palmeiras consegue competir com essa equipe. Somos organizados, estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Mas se for competir com orçamento, capacidade financeira, não tem como. São três ou quatro vezes mais que nós. Somos competitivos porque somos organizados - disse o treinador.

Segundo Rodrigo Mattos, 'Abel teria criado um mundo onde ele é o coitadinho'. O jornalista questionou a afirmação feita em cima dos orçamentos da equipe carioca.

- Ele falou de um monte de coisa que não o jogo, o que é uma tradição do Abel quando o time perde. E falou muito do Flamengo, perguntaram a ele sobre o Flamengo e ele teve a cara de pau de falar que o Flamengo tem um orçamento três ou quatro vezes maior que o Palmeiras. Não é verdade. Ele criou um mundo irreal em que ele é o coitadinho perto de um super poderoso, não é verdade. O orçamento do Flamengo foi 50% a mais do que o do Palmeiras: R$ 1,4 bilhão contra R$ 900 milhões. Em contratações, nos dois últimos anos, não é verdade que a diferença é de três ou quatro vezes, a diferença está entre 70% e 80% - disse Mattos.

Arnaldo Ribeiro também se manifestou. De acordo ele, 'não dá para Abel chorar quanto ao elenco'. Também citou a contratação recente de Felipe Anderson.

O Palmeiras, desde o ano passado, mudou a política de investimentos. Hoje, tem praticamente três jogadores por posição. Não estou falando do Felipe Anderson, que só chega no fim do ano, mas é uma prova que o Palmeiras não só investe em jogador não pronto. O Palmeiras não celebrou a semana toda o chapéu na Juventus? Não dá para chorar em relação a elenco. A diferença entre titulares e reservas do Palmeiras é menor do que diferença entre titulares e reservas do Flamengo - completou.