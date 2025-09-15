Jornalistas detonam defensor de gigante do Brasileirão: ‘Insuportável’
Defensor foi alvo de críticas após o empate com o Santos, neste domingo (14)
Aos 39 minutos do segundo tempo de Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão, Lyanco tentou afastar a bola dentrou da área mas acabou cometendo penalidade máxima no atacante Toquinho Soares. Além do pênalti cometido, o zagueiro protagonizou outras cenas de discussão e polêmicas, que geraram críticas de jornalistas.
Como foi Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão
Com Hulk e Neymar em campo, o Atlético-MG ficou no empate em 1 a 1 com o Santos pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Igor Gomes abriu o placar para a equipe mineira e Tiquinho Soares empatou para o Peixe, em cobrança de pênalti. Com o resultado, as equipes seguem separadas por dois pontos na tabela de classificação.
Com o empate, o Galo estacionou na 13ª posição, com 25 pontos somados. Nesta quarta-feira (17), a equipe encara o Bolívar, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Já o Peixe, segue na 15ª colocação, com 23 pontos e terá um clássico com o São Paulo, na próxima rodada do Brasileirão.
Classificação atualizada
Flamengo - 50 pts
Palmeiras - 46 pts
Cruzeiro - 44 pts
Mirassol - 38 pts
Bahia - 36 pts
Botafogo - 35 pts
São Paulo - 35 pts
Bragantino - 31 pts
Corinthians - 29 pts
Fluminense - 28 pts
Ceará - 27 pts
Internacional - 27 pts
Atlético-MG - 25 pts
Grêmio - 25 pts
Vasco - 23 pts
Santos - 23 pts
Vitória - 22 pts
Juventude - 21 pts
Fortaleza - 18 pts
Sport - 11 pts
