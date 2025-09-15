Aos 39 minutos do segundo tempo de Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão, Lyanco tentou afastar a bola dentrou da área mas acabou cometendo penalidade máxima no atacante Toquinho Soares. Além do pênalti cometido, o zagueiro protagonizou outras cenas de discussão e polêmicas, que geraram críticas de jornalistas.

A briga entre Neymar e Lyanco, em Atlético-MG x Santos, foi um dos destaques da rodada nas redes sociais.

Como foi Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão

Com Hulk e Neymar em campo, o Atlético-MG ficou no empate em 1 a 1 com o Santos pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Igor Gomes abriu o placar para a equipe mineira e Tiquinho Soares empatou para o Peixe, em cobrança de pênalti. Com o resultado, as equipes seguem separadas por dois pontos na tabela de classificação.

Com o empate, o Galo estacionou na 13ª posição, com 25 pontos somados. Nesta quarta-feira (17), a equipe encara o Bolívar, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Já o Peixe, segue na 15ª colocação, com 23 pontos e terá um clássico com o São Paulo, na próxima rodada do Brasileirão.

Classificação atualizada

Classificação atualizada

Flamengo - 50 pts

Palmeiras - 46 pts

Cruzeiro - 44 pts

Mirassol - 38 pts

Bahia - 36 pts

Botafogo - 35 pts

São Paulo - 35 pts

Bragantino - 31 pts

Corinthians - 29 pts

Fluminense - 28 pts

Ceará - 27 pts

Internacional - 27 pts

Atlético-MG - 25 pts

Grêmio - 25 pts

Vasco - 23 pts

Santos - 23 pts

Vitória - 22 pts

Juventude - 21 pts

Fortaleza - 18 pts

Sport - 11 pts



