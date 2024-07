Jornalistas criticam público em Botafogo x Cruzeiro, no Nilton Santos: ‘Inaceitável’

Botafogo perdeu para o Cruzeiro no Nilton Santos, por 3 a 0 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi derrotado em casa pelo Cruzeiro por 3 a 0, no último sábado (28). Nas redes sociais, jornalistas criticaram o baixo público no estádio Nilton Santos, que contou com menos de 20 mil pessoas para a partida.

Ao todo, 19.349 pessoas assistiram a vitória do Cruzeiro no Nilton Santos. Contra o Palmeiras, há 10 dias, o Alvinegro teve publico de quase 40 mil pessoas. Com o resultado, o time segue na liderança, mas pode ser alcançado em número de pontos (40) pelo Flamengo.

