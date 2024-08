Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Atlético iniciam disputa das quartas da Copa do Brasil. Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

Pelo primeiro jogo das quartas de final na Copa do Brasil, São Paulo e Atlético-MG se enfrentam em busca da classificação às semifinais da competição. O jogo de hoje será feito no Morumbis, enquanto o jogo de volta será em Minas Gerais. O jogo terá início a partir das 21h30, no horário de Brasília, com transmissão de Globo, SporTV e Prime Video.

São Paulo e Atlético-MG começar o embate pela Copa do Brasil em jogo hoje (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo vem para o jogo de hoje após uma vitória sobre a equipe do Vitória, também no Morumbis por 2 a 1. O técnico Luís Zubeldía optou por descansar alguns de seus titulares no Brasileirão justamente para poupar o melhor time possível que tem a disposição para a partida contra o Atlético-MG. Outro fator que levanta a moral da equipe é a recente classificação na Libertadores, após vencer o Nacional-URU, por 2 a 0.

O Atlético-MG vem de derrota no Campeonato Brasileiro por 2 a 0 contra o Fluminense. O tropeço contra um dos últimos colocados do Brasileirão fez com que o Galo terminasse a rodada na nona colocação do campeonato. Na Libertadores, o clube também se classificou às quartas após ganhar do San Lorenzo, diante de sua torcida. Uma vitória contra o São Paulo pode dar fôlego para o Atlético se classificar na Copa do Brasil e subir na tabela do Brasileirão.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo x Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-MG

Copa do Brasil - Quartas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto, às 21h30

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Prime Video

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

⚽Prováveis escalações de São Paulo e Atlético-MG

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Rodrigo Nestor (Wellington Rato); Calleri - Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques: Pablo Maia, Igor Vinícius, Moreira, Patryck Lanza, Alisson e Ferreirinha (Lesionados).

Atlético-MG

Everson; Bruno Fuchs (Saravia), Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Otávio, Bernard e Guilherme Arana; Paulinho e Eduardo Vargas - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Hulk e Zaracho (Lesionados); Deyverson e Fausto Vera (Já atuaram por outras equipes na Copa do Brasil).