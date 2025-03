Jornalistas apontam campeão e os quatro rebaixados do Brasileirão; veja

Com o início do Brasileirão neste fim de semana, o Lance! conversou com alguns jornalistas que palpitaram o campeão e os quatro rebaixados do torneio. Dos 11 nomes que participarão das projeções, nove apostaram no Flamengo como o grande vencedor da competição.

Estreante na elite do futebol brasileiro, o Mirassol apareceu no palpite dos 11 jornalistas como um dos clubes rebaixados. Outros times também foram citados, mas não como unanimidade, como: Red Bull Bragantino, Juventude, Vitória, Sport, Grêmio, Santos e Ceará.

Confira os palpites dos jornalistas:

Mauro Beting (SBT) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Mirassol, Juventude, Vitória e Red Bull Bragantino

Vitor Guedes (Lance!) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Mirassol, Red Bull Bragantino, Sport e Juventude

Leonardo Bertozzi (ESPN) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Santos, Sport, Ceará e Mirassol

Marília Ruiz (Band/Paramount) - Campeão: Atlético-MG / Rebaixados: Juventude, Mirassol, Vitória e Red Bull Bragantino

Cícero Mello (ESPN) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Mirassol, Ceará, Juventude e Vitória

Téo José (Band) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Mirassol, Vitória, Juventude e Red Bull Bragantino

Fernando Campos (ESPN) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Mirassol, Juventude, Ceará e Sport

Alexandre Praetzel (Rádio Bandeirantes) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Mirassol, Sport, Vitória e Juventude

Pedro Ivo Almeida (ESPN) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Mirassol, Grêmio, Red Bull Bragantino e Juventude

Fred Caldeira (TNT Sports) - Campeão: Flamengo / Rebaixados: Vitória, Red Bull Bragantino, Juventude e Mirassol

Linhares Jr (Ex-Globo) - Campeão: Atlético-MG / Rebaixados: Red Bull Bragantino, Juventude, Mirassol e Vitória

Primeira rodada do Brasileirão

Seis jogos movimentam o sábado no Brasileirão: Juventude x Vitória, Fortaleza x Fluminense, Grêmio x Atlético-MG, São Paulo x Sport, Cruzeiro x Mirassol, e Flamengo x Internacional. No domingo, acontecem os duelos entre Palmeiras e Botafogo; Vasco e Santos; e Bahia e Corinthians. Bragantino x Ceará fecha a rodada inicial do torneio.

