Ganhou do Palmeiras (F), Flamengo (F), Grêmio (F), Fluminense (C), Galo (C) e de mais um monte de gente (Corinthians, São Paulo, Fortaleza...). Ganhou esses jogos com autoridade e domínio. Botafogo, DISPARADO, abre quatro rodadas na liderança. Quatro! E contando...