Mais líder do que nunca, o Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo (9). Apesar da derrota, o Tricolor Gaúcho criou muitas oportunidades de gol - foram 21 finalizações da equipe gaúcha na partida -, mas parou em Lucas Perri. Em grande fase, o goleiro alvinegro fez mais uma excelente partida e foi eleito o grande herói do jogo pela web.