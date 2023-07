A torcida do Internacional estava empolgada para ver a estreia do equatoriano Enner Valencia com a camisa do clube, justamente em um dos palcos mais importantes do futebol mundial, mas terminaram o jogo frustrados. O Colorado perdeu para o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, na tarde deste domingo (9). Nas redes sociais, os torcedores apontaram o técnico Mano Menezes como o grande culpado pelo resultado e a atuação apagada do novo centroavante da equipe gaúcha.