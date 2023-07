O atacante Marcos Paulo chegou a ser afastado do time do São Paulo por Rogério Ceni no começo da temporada. Após a chegada de Dorival Júnior, porém, o jogador passou a figurar entre os titulares com frequência, inclusive na partida deste domingo (9) contra o Bragantino. No entanto, os torcedores tricolores ficaram bastante insatisfeitos com a atuação do atleta no duelo do Campeonato Brasileiro e deram razão ao ex-técnico por descartá-lo da equipe.