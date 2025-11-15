Jornalista teme por rebaixamento do Santos: 'Fadado ao fracasso'

Durante o programa "Jogo Aberto", o jornalista João Paulo Cappellanes avaliou o momento em que o Santos atravessa neste Campeonato Brasileiro. Segundo ele, caso a equipe seja rebaixada para a segunda divisão novamente, será muito difícil de retornar a divisão de elite no futebol brasileiro.

Na visão de Cappellanes, o clube está fadado ao fracasso e só vai conseguir fazer pressão no clássico contra o Palmeiras, devido aos desfalques do rival. Além disso, o jornalista destacou que ao invés de comentarem sobre o desempenho do Santos dentro dos gramados, as notícias se restringem ao craque Neymar e a diretoria do Peixe.

- Vou falar uma grande verdade aqui. Independente se o Santos vai ficar, ou não na Série A, o clube está fadado ao fracasso. O Palmeiras vai ter vários desfalques no clássico, mediante a este cenário, o Santos pode fazer pressão na busca do resultado na Vila Belmiro? Sim. Mas não acredito nisso - disse, antes de completar.

- O próximo jogo do Santos é sempre o pior do Campeonato Brasileiro. E isso me incomoda demais. Além disso, ao invés de falarmos da equipe, falamos mais de Neymar e dirigentes. Não sabemos como o time está se preparando para esse duelo fundamental. Espero muito que o Santos consiga vencer, porque se cair para a segunda divisão, não vai ser igual da outra vez, que subiu no ano seguinte. No próximo ano, não volta - completou João Paulo Cappellanes.

Contando com o apoio de sua torcida, o Santos encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, na tarde desta sexta-feira (14), no CT Rei Pelé. Com direito a faixas, bandeiras e instrumentos, alguns torcedores incentivaram os jogadores na véspera da partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Veja a provável escalação de Santos e Palmeiras para o clássico

O Palmeiras conta com nove desfalques para o clássico contra o Santos, neste sábado (15), na Vila Belmiro. Entre convocados e lesionados, o técnico Abel Ferreira estuda ir a campo com: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Jefté; Mauricio (Flaco López) e Bruno Rodrigues.

Já no lado do Santos, o único desfalque para o clássico é o zagueiro Alexis Duarte, que está a serviço da seleção paraguaia nesta Data Fifa. Com isso, Juan Pablo Vojvoda deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo; Barreal, Neymar e Robinho Jr (Guilherme).

