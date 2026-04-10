Jornalista se rende a atuação do Flamengo na Libertadores: 'Talvez a melhor'

Na noite da última quarta-feira (08), o Flamengo visitou o Cusco em uma altitude de aproximadamente 3.400 metros e conquistou três pontos na estreia da Libertadores. A atuação da equipe gerou muitos elogios nos programas esportivos e para o comentarista da Cazé TV, Gabriel Simões, não foi diferente.

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- Eu achava que era derrota, galera. Sinceramente, eu sou traumatizado, já falei. Assim, cara: Flamengo, Libertadores e altitude... Talvez tenha sido a melhor atuação que eu já vi na minha vida do Flamengo acima de 3.000 metros. Tranquilo, jogo tranquilo. Talvez a outra vez em Cusco tenha sido melhor, em 2008, que o Flamengo ganha de 3 a 0... Muito bem (o Flamengo), cara. E o Leonardo Jardim muito bem ontem - disse o comentarista.

Flamengo estreou com vitória no Peru (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi Cusco x Flamengo?

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo contra o Cusco e criou as principais chances, mas não abriu o placar. A equipe manteve a posse de bola e encontrou espaços diante de uma marcação mais recuada dos peruanos.

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O time brasileiro teve dificuldades na troca de passes em alguns momentos, mas conseguiu chegar ao ataque com mais frequência. Lucas Paquetá arriscou finalizações de média distância e levou perigo em três oportunidades. O Rubro-Negro encerrou a etapa inicial mais próximo do gol.

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Na volta do intervalo, o cenário se manteve o mesmo, com o Flamengo propondo mais o jogo. A recompensa veio aos 14 minutos da segunda etapa: Ayrton Lucas recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar para o atual campeão da América.

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Cinco minutos depois, o Rubro-Negro levou um susto. Manzaneda recebeu lançamento, invadiu a área e driblou Léo Pereira antes de cruzar para Ruidias. O lateral apareceu livre na segunda trave para empatar a partida. Contudo, o VAR anulou o gol após revisão de impedimento milimétrico.

Já nos acréscimos, Arrascaeta — que havia entrado há pouco — puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.

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