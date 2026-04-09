Bruno Henrique revela plano de Leonardo Jardim em vitória do Flamengo em Cusco

Autor do primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Cusco nesta quarta-feira (8), na estreia da equipe na Libertadores, Bruno Henrique revelou conselhos de Leonardo Jardim para o grupo antes da partida. Segundo o atcacante, o plano de jogo passado pelo técnico foi crucial para a vitória na altitude peruana, a 3.350 metros acima do nível do mar.

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— Com certeza (a experiência ajuda). O "Mister" (Leonardo Jardim) falou com a gente ontem, no preparatório para esse jogo, que seria um jogo muito de bola longa, que não era para a gente entrar muito no jogo deles, porque era isso que eles queriam, um jogo de vai e volta. E a gente estando posicionado, sairia nos contra-ataques, a gente tiraria vantagem, e foi exatamente isso que a gente viu hoje aqui no jogo — disse o camisa 27 à TV Globo.

Além de Bruno Henrique, Arrascaeta também balançou a rede para dar a vitória ao Flamengo. Questionado sobre a importância da dupla — os maiores campeões da história do clube —, BH preferiu exaltar todo o grupo rubro-negro.

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— Não só eu e Arrascaeta, mas todo o grupo está de parabéns pela partida que fizemos aqui hoje. É um jogo muito difícil. A altitude também pesa um pouco, mas a conversa que tivemos lá dentro foi que a altitude não poderia nos atrapalhar dentro de campo pela qualidade que nós temos. Então, muito feliz pela vitória e o primeiro passo da nossa trajetória — declarou.

Aos 35 anos, Bruno Henrique foi o titular mais velho do Flamengo diante do Cusco. O atacante admitiu que sentiu a altitude, mas valorizou o empenho para ajudar o time.

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— Senti um pouquinho, né? Mas, em prol do Flamengo, a gente faz o que pode. Dá a vida, dá raça, para a gente poder conquistar os três pontos. Isso a gente fez em campo hoje mais uma vez, saindo com esses três pontos.

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Bruno Henrique em ação pelo Flamengo diante do Cusco FC, pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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