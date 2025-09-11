Comentaristas batem boca ao vivo em discussão sobre jovem do Corinthians

Dois comentaristas bateram boca ao vivo ao discutir sobre um jovem do Corinthians depois da classificação na Copa do Brasil. Com gol de Rodrigo Garro e Gui Negão, o Timão venceu por 2 a 0 e avançou para a semifinal da competição.

O clima esquentou entre Mano e Kléber Gladiador durante o programa "Arena SBT", depois da vitória do Corinthians na Copa do Brasil. O assunto na mesa era Gui Negão, atacante de 18 anos que fez quatro gols nos últimos cinco jogos do Timão.

- O Corinthians não tem dinheiro, Mano - gritou Kléber.

- O Corinthians aumentou a multa. Aqui não é São Paulo não que os caras dão dinheiro de pinga e perdem jogador - respondeu Mano.

- Corinthians está quebrado, claro que precisa vender jogador - disparou Kleber.

- Renovou o contrato do Gui Negão, ele vai sair pelo preço que o Corinthians quiser - falou Mano.

- Vai, vai sim - respondeu rindo Kleber Gladiador.

Começo avassalador no Corinthians

O começo de Gui Negão no Corinthians tem empolgado os torcedores, e não é por acaso. O jovem aproveitou a lacuna deixada pela lesão de Yuri Alberto e não se intimidou diante da oportunidade de jogar em um dos clubes mais populares do Brasil.

Somando Brasileirão e Copa do Brasil, Gui Negão já tem quatro gols e uma assistência pelo Corinthians, com apenas 11 jogos. Os gols ainda tiveram caráter decisivo, como no duelo contra o Athletico nas oitavas de final da Copa do Brasil, que ele marcou na ida e na volta.

Com apenas 18 anos e 1.89 de altura, o jovem centroavante se destaca pela força física e presença de área. Gui Negão tem virado amuleto de Dorival Júnior e xodó da torcida e nada indica que vai parar por aí.

