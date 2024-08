Mereceu? Ex-árbitro analisa expulsão de João Victor em Vasco x Athletico Paranaense

João Victor foi expulso nos minutos finais de Vasco x Athletico Paranaense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 22:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O final de jogo entre Vasco e Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, ficou marcado pelas expulsões de Di Yorio e João Victor nesta quinta-feira (29). Torcedores do Cruzmaltino se revoltaram com a expulsão do zagueiro, mas para o ex-árbitro Sálvio Spínola, Ramon Abatti Abel acertou na decisão.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não dá para continuar com o jogo desse jeito, jogadores próximos do árbitro. O árbitro foi e resolveu com o cartão vermelho. O jogo já estava para acabar, aí sem bola ter esse tipo de agressão, dá para defender a arbitragem sim, tem que ser cartão vermelho - comentou Sálvio Spínola, na "Prime Video".

João Victor e Di Yorio disputaram uma bola na linha lateral, e o zagueiro do Vasco caiu no gramado após a chegada do adversário. O argentino tentou tomar a bola do defensor, que a segurou. Os dois iniciaram uma confusão e acabaram expulsos. O Cruzmaltino venceu o Athletico de virada, por 2 a 1.