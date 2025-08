Com comissão de Ancelotti de olho em jogo do Santos, Neymar fala em retorno à Seleção

A comissão do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, compareceu ao Morumbis para assistir ao jogo do Santos contra o Juventude, que terminou com a vitória do Peixe por 3 a 1. Estiveram presentes o coordenador de Seleções, Rodrigo Caetano, o coordenador Juan Santos e o preparador físico Cristiano Nunes. Sob os olhares da comissão, Neymar foi o grande destaque da partida.

O jogador participou dos três gols do Peixe. Dois foram marcados por ele - o que abriu o placar e um de pênalti. Neymar também deu assistência para Barreal.

Ao ser questionado sobre a presença dos membros da Seleção, o craque abriu o jogo sobre o retorno à Seleção Brasileira.

- Meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição de qualquer coisa, estou bem, só depende deles - disse Neymar após o jogo.

Neymar marcou dois gols contra o Juventude (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Santos dorme fora do Z4 e Neymar comenta atuação

Com o resultado, o Santos chegou à 15ª posição, com 19 pontos. Pela primeira vez em quatro rodadas, o Peixe está fora da zona de rebaixamento. Neymar também destacou sua atuação e o desempenho do time.

- Acho que nosso time tem que seguir daqui para melhor. Muitos erros que a gente cometeu, não podemos cometer. Mas é trabalhar e melhorar a cada dia - completou Neymar.

Com um novo visual, de tranças com detalhes em azul e combinando com o uniforme, Neymar comandava as principais jogadas ofensivas do Santos. Com mais de 37 mil torcedores presentes, o jogador deixou o gramado ovacionado.