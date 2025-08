Com vitória do Santos, Vasco entra no Z-4 do Brasileirão

Com a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Juventude na noite desta segunda-feira (4), no Morumbis, o Vasco entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro superou o Cruz-Maltino em pontos e deixou o Z-4.

continua após a publicidade

O resultado colocou o Santos na 15ª colocação, com 18 pontos. O Vasco, após a derrota no sábado, para o Mirassol por 3 a 2, permaneceu com 15 e, com o triunfo do Peixe, caiu para a 17ª posição. Na próxima rodada, enquanto Neymar & cia. vão encarar o Cruzeiro, em casa, o time da Colina vai receber o Atlético-MG, em São Januário.

➡️ Técnico do Vasco, Diniz tem dados preocupantes nos últimos 30 jogos pelo Brasileirão

Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, o Vasco decide uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil contra o CSA. Uma vitória garante o Cruz-Maltino na próxima fase. O jogo será às 20h desta quinta-feira (7), em São Januário.

continua após a publicidade

Para sair do Z-4 Vasco precisa melhorar sistema defensivo

O sistema defensivo do Vasco tem passado por altos e baixos no Brasileiro. Ao mesmo tempo que as peças participaram diretamente nos gols do Cruz-Maltino, outras comprometeram mais uma vez no resultado.

No jogo do fim de semana, contra o Mirassol, Daniel Fuzato caiu atrasado e cometeu uma falha grotesca. No segundo, Mauricio Lemos errou um passe na origem da jogada, e João Victor escorregou. Na sequência, a equipe paulista saiu em contra-ataque e ampliou o placar.

continua após a publicidade

- Psicologicamente não tem o que falar. A equipe tomou dois gols, reagiu e poderia ter feito o terceiro antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje, não tem nada a ver e não tem que abalar nada. Temos é que ser fortes e buscar resultado. Vai abalar o que o psicológico? Temos que parar de errar e fazer o que temos de fazer: começar a ganhar jogo - disse Fernando Diniz.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco