- Não basta a utilidade (espetacular) do VAR. É necessário que as pessoas que jogam e assistem a um jogo acreditem no que estão vendo. Nesse golaço anulado do Gabigol... vocês conseguem ter convicção? Ninguém é obrigado a ter fé no trabalho dos outros (onde traçar as linhas no corpo do atleta), muito menos entender de paralaxe (os ângulos da imagem). Próximas evoluções do VAR têm que ser; 1) Agilidade; 2) Imagem/grafismo mais convincente para o público -, escreveu o jornalista em seu perfil.