O Flamengo de Filipe Luís venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Estádio Castelão, em São Luís (MA), o gol da equipe rubro-negra, atual campeã da competição, saiu aos 39 minutos do segundo tempo, com Joshua, de 17 anos, que fez a sua estreia no profissional. Entretanto, a presença de Bruno Henrique no time titular incomodou o jornalista Juca Kfouri, do UOL, que questionou a insistência do treinador no camisa 27.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Por que insistir com Bruno Henrique é pergunta que Filipe Luís, tão sensato, precisa responder. Será que ele não percebe que, contrariamente ao que tem dito, poupá-lo enquanto se defende do que há contra ele, e há muito, está longe de significar a condenação do craque? BH está claramente sem nenhuma condição psicológica para desempenhar seu ofício e expô-lo não o ajuda - questionou Juca.

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com um amplo domínio do Flamengo, diante de um Botafogo-PB que se fechou no campo de defesa. Apesar de criar boas oportunidades de ataque, o Rubro-Negro não teve efetividade. Os pontas principalmente, que não tiveram êxito nas finalizações. Michael, por exemplo, teve duas grandes oportunidades. Uma delas, aos 35 minutos, após grande jogada individual de Bruno Henrique. O atacante, sem goleiro, chutou para fora.

continua após a publicidade

➡️Joshua comemora gol pelo Flamengo e agradece oportunidade com o técnico Filipe Luís

O cenário da partida seguiu o mesmo para o segundo tempo, com o Flamengo criando oportunidades, mas deixando a desejar na frente do goleiro. Diante da dificuldade para balançar a rede, o técnico Filipe Luís colocou Gerson, Juninho, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Joshua na partida. Com os medalhões em campo, foi Joshua, Garoto do Ninho, que marcou o gol da vitória aos 39 minutos.

Próximo desafio do Flamengo

A próxima partida da equipe comandada por Filipe Luís será contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no domingo (4).

continua após a publicidade