Fora de Campo

Jornalista manda recado para Carlo Ancelotti após gol em Flamengo x Estudiantes

Rubro-Negro abriu o placar no primeiro minuto do confronto da Libertadores

Carlo Ancelotti já admite seguir como técnico do Brasil até 2030
imagem cameraCarlo Ancelotti é o atual treinador da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
22:11
O Flamengo precisou apenas de 15 segundos para marcar contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O atacante Pedro foi o responsável por colocar a equipe rubro-negra na frente. Durante a transmissão da partida, pelo canal do Lance!, no Youtube, o jornalista Pedro Brandão rasgou elogios ao camisa 9.

O gol aconteceu em um ataque avassalador da equipe de Filipe Luís. Logo na primeira investida no campo ofensivo, Gonzalo Plata achou um passe para Pedro, que mesmo não sendo tão preciso, foi suficiente para o atacante dominar, girar e marcar.

A qualidade do atacante na jogada chamou atenção do jornalista Pedro Brandão, que mandou um recado para o treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. Para ele, o camisa 9 do Flamengo precisa estar na próxima convocação.

- Era um lance perdido, o passe não tinha sido muito bom. Como é que o Pedro me domina essa bola e ainda gira? Caindo e ainda bateu de esquerda, em cima do goleiro? Não. Ainda tirou do Musrela. Que jogador é o Pedro. Ancelotti, por favor! Você está vendo aí, sei que vocês está no Maracanã. Eu te imploro. Chama ele - disse o jornalista.

