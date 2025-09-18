menu hamburguer
Início avassalador enlouquece torcedores do Flamengo: ’Tá em choque?’

Rubro-negro abre 2 a 0 com menos de 10 minutos

Pedro comemoragol contra o Estudiantes na Libertadores
imagem cameraPedro comemora gol pelo Flamengo na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
22:07
  • Matéria
Em menos de 10 minutos, o Flamengo abriu 2 a 0 contra o Estudiantes, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Pedro, aos 16 segundos de jogo, e Varela colocaram o rubro-negro em vantagem no Maracanã. O início frenético da equipe de Filipe Luís repercutiu nas redes sociais.

Com a vantagem construída nesta primeira etapa, os torcedores rubro-negros exaltaram a atuação da equipe. O grande destaque ficou para o gol relâmpago do atacante Pedro, que balançou as redes com apenas 16 segundos. Para um dos internautas, os argentinos vão ter uma do técnico Filipe Luís nesta quinta-feira (18). Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Flamengo vai construindo uma grande vantagem para o jogo de volta das quartas da Libertadores, que acontece na próxima quinta-feira (25), também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi. 

