Início avassalador enlouquece torcedores do Flamengo: ’Tá em choque?’

Em menos de 10 minutos, o Flamengo abriu 2 a 0 contra o Estudiantes, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Pedro, aos 16 segundos de jogo, e Varela colocaram o rubro-negro em vantagem no Maracanã. O início frenético da equipe de Filipe Luís repercutiu nas redes sociais.

Com a vantagem construída nesta primeira etapa, os torcedores rubro-negros exaltaram a atuação da equipe. O grande destaque ficou para o gol relâmpago do atacante Pedro, que balançou as redes com apenas 16 segundos. Para um dos internautas, os argentinos vão ter uma do técnico Filipe Luís nesta quinta-feira (18). Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Flamengo vai construindo uma grande vantagem para o jogo de volta das quartas da Libertadores, que acontece na próxima quinta-feira (25), também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

