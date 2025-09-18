menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

AO VIVO: Assista ao pré-jogo de Flamengo x Estudiantes

Rubro-Negro entra em campo às 21h30 contra o adversário argentino

Flamengo Juventude
imagem cameraJogadores do Flamengo comemoram gol contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
20:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo recebe o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Antes da partida os jornalistas do Lance! debatem e projetam o confronto entre as equipes.

continua após a publicidade

Assista ao pré-jogo de Flamengo x Estudiantes AO VIVO:

Retornos importantes

O técnico Filipe Luís contará com três retornos importantes. Varela, que estava com um quadro de pubalgia, se recuperou e vai para o jogo. O mesmo acontece com Bruno Henrique, que não se queixa mais de dores musculares, e Léo Ortiz, suspenso no final de semana pelo Brasileirão.

➡️ Reencontro na Libertadores: veja como foi a passagem de Rossi, do Flamengo, no Estudiantes

Emerson Royal Arrascaeta Flamengo
Arrascaeta e Emerson Royal comemoram gol do Flamengo contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Disney+

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John León (COL)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Saúl, De La Cruz (Jorginho) e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves, Amondarain e Medina; Tiago Palacios e Guido Carrillo.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias