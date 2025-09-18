AO VIVO: Assista ao pré-jogo de Flamengo x Estudiantes
Rubro-Negro entra em campo às 21h30 contra o adversário argentino
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo recebe o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Antes da partida os jornalistas do Lance! debatem e projetam o confronto entre as equipes.
Flamengo 3 x 0 Estudiantes na Supercopa 1988; show de Bebeto e Renato Gaúcho no Maracanã
Lancepédia
Torcedores do Flamengo fazem previsão sobre Andreas Pereira, do Palmeiras
Fora de Campo
Vidente aponta favorito para Flamengo x Estudiantes pela Libertadores
Fora de Campo
Assista ao pré-jogo de Flamengo x Estudiantes AO VIVO:
Retornos importantes
O técnico Filipe Luís contará com três retornos importantes. Varela, que estava com um quadro de pubalgia, se recuperou e vai para o jogo. O mesmo acontece com Bruno Henrique, que não se queixa mais de dores musculares, e Léo Ortiz, suspenso no final de semana pelo Brasileirão.
➡️ Reencontro na Libertadores: veja como foi a passagem de Rossi, do Flamengo, no Estudiantes
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Confira as informações do jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Disney+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John León (COL)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Saúl, De La Cruz (Jorginho) e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)
Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves, Amondarain e Medina; Tiago Palacios e Guido Carrillo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias