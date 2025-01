Ex-Fluminense aponta erro capital da arbitragem em jogo contra o Madureira

O Fluminense ficou só no empate com o Madureira no Campeonato Carioca neste domingo (26), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. No início do segundo tempo, jogadores do time de Mano Menezes reclamaram de um possível pênalti em Renato Augusto. Ex-atacante do Tricolor, Washington, afirmou que a penalidade deveria ser marcada.

continua após a publicidade

- Achei pênalti. Tem um toque, tem um encontrão ali nesse carrinho, achei pênalti - disse Washington durante transmissão da Band.

- Eu acompanho o relator Washington. Ele trouxe para a perna esquerda, deu o tapa, e o zagueiro do Madureira, quando dá o carrinho, já não consegue mais encontrar a bola e acaba atingindo o Renato Augusto - corroborou Athirson.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Renato Augusto recebeu na entrada da área, driblou um marcador, e quando passou pelo segundo, acabou derrubado. O meia caiu de mal jeito, lesionou o ombro e precisou ser substituído. A partida teve poucas chances de perigo e terminou empatada em 0 a 0. O Fluminense é o 7º, com seis pontos, enquanto o Madureira é o 10°, com cinco.