Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 09:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro por um possível envolvimento em manipulação de apostas, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, se apresentou no Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (5). No centro de treinamento, o jogador se reuniu com membros do departamento de futebol do clube carioca. Após a reunião, ficou decidido que o jogador não será afastado.

Em nota, o Flamengo afirmou que prestará todo o apoio ao jogador e que confia na conduta do mesmo.

Assim, o camisa 27 participará do treinamento pela manhã. Em seguida, viaja com a delegação rubro-negra para Belo Horizonte, cidade da partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (6).

Entenda o cenário

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, está sendo acusado por forçar cartões em partida contra o Santos, em novembro de 2023. Investigações alegam que familiares do atleta e um grupo de apostadores fizeram apostas na punição. Mais de 50 policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão em cinco locais distintos, sendo quatro em Minas Gerais (Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves), somados ao Rio de Janeiro.

- Trata-se, em tese, de crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de dois a seis anos de reclusão - afirmou o MP-RJ.

Os familiares do jogador tiveram seus nomes divulgados. Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima) estão envolvidos no caso. Ex-jogadores e atletas amadores em Belo Horizonte também estão sob a mira das apurações da Polícia Federal.

Um relatório da Associação Internacional de Integridade de Apostas (IBIA) registrou que três empresas notaram um aumento incomum no número de bilhetes que continham a aposta na sanção a Bruno. Conforme os investigadores, os jogos foram feitos por pessoas ligadas diretamente ao atacante, como parentes e amigos.

