Jornalista ironiza poder de Memphis: 'Vai indicar novo treinador?'

O Corinthians foi batido pelo Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, neste domingo (5), em uma partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota, o jornalista Arnaldo Ribeiro dispara contra hierarquização do clube, envolvendo Memphis Depay, e a procura por um novo técnico.

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Comentarista ironiza força de Memphis em poder jurídico do Corinthians (Foto: Reprodução/SporTV)

Memphis maior que qualquer técnico?

Para Arnaldo, o novo treinador que chegar para a vaga do demitido Dorival Jr. será mais um "refém do ambiente" no clube. O comentarista apontou a disputa política interna e a influência de Memphis nos bastidores como dois fatores que tiram autonomia do novo técnico:

- Para quem for chegar, seja ele português, argentino ou brasileiro, vai ter que entender que tem gente que manda mais no clube que o técnico. Será que o Memphis vai ter indicação de treinador? Porque de jogador ele tem. De Departamento Médico ele tem. Ele vai indicar um novo treinador do Corinthians? Quem manda no Corinthians? - disparou o jornalista.

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O comentarista também apontou sobre a queda de desempenho coletiva do time e disparou sobre a derrota para o Internacional. Para ele, o clube está "satisfeito" com o resultado atual:

- Os jogadores do Corinthians não jogam nada também. O Memphis privilegiou a seleção holandesa, está machucado agora. O Garro está jogando porcaria nenhuma. O Yuri, Hugo e Bidon mais ou menos. Ninguém está jogando porcaria nenhuma. A barriga cheia não combina com o Corinthians - criticou Arnaldo.

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Por fim, o jornalista completou apontando as dificuldades que o clube enfrentará nos próximos dias, pensando em troca de técnicos, período de recuperação de atletas e datas de jogos próximas por conta da parada para a Copa do Mundo:

- Nessa semana em específico, estreia na Libertadores e Dérbi no final de semana, e são agora 16 partidas na sequência até a parada da Copa. Ninguém que chegar vai ter uma semana para treinar, só vai jogar. Então não é tão simples mesmo - apontou o comentarista.

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