Jornalista ironiza acerto de Cuca com Atlético-MG: ‘Quando pedirá para sair?’

O Atlético-MG anunciou o retorno de Cuca para 2025 após uma temporada com vices e luta contra o rebaixamento. Na publicação do clube nas redes sociais, o jornalista João Paulo Cappellanes, da Band, ironizou o acerto, e questionou o tempo de trabalho do treinador no ano que vem.

- Quando ele pedirá para sair? Valendo... - escreveu João Paulo Cappellanes.

Nos últimos anos, Cuca ficou marcado por deixar os trabalhos antes do fim dos contratos. O mais recente aconteceu em junho, que o técnico de 61 anos pediu para sair do Athletico Paranaense três meses após ser contratado.

O treinador também deixou clubes antes do encerramento do vínculo em passagens pelo Palmeiras, São Paulo e pelo próprio Atlético-MG. No Alviverde e no Alvinegro, o treinador alegou problemas pessoais para sair das equipes.

Pelo Atlético-MG, o técnico conquistou a Libertadores em 2013, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, além de três estaduais. Cuca também passou por Corinthians, Flamengo, Botafogo, Grêmio, Santos, Fluminense e Cruzeiro.

Acerto com Cuca após frustração com outros nomes

Desde a saída de Gabriel Milito, o primeiro nome da lista do Atlético-MG era o do português Luís Castro, mas não houve acordo por causa do contrato do treinador com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Outro português, Pedro Caixinha, também esteve na mira, mas acabou acertando com o Santos. Tite foi consultado, mas prefere aguardar proposta do exterior.