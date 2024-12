Anúncio de Cuca no Atlético-MG divide opiniões nas redes sociais; veja reações

O Atlético-MG fechou a contratação de Cuca para a temporada 2025, e a decisão dividiu opiniões nas redes sociais. Após o anúncio do retorno do treinador neste domingo (29), alguns torcedores comemoraram e desejaram apoio ao técnico, enquanto outros criticaram a escolha da diretoria do clube.

Parte da torcida do Atlético-MG comemorou o acerto com Cuca, que conquistou Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil pelo clube. Já outra parte da Massa atleticana não gostou da decisão. Alguns torcedores citaram o caso de estupro que envolveu o treinador na Suíça e também o retrospecto recente do treinador em deixar trabalhos antes do fim dos contratos.

"Técnico mais vitorioso da história do Clube, Cuca está de volta ao Galo! Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos Estaduais de 2012 e 2013, totalizando seis títulos. Bem-vindo de volta, Professor!", escreveu o clube.

