Jornalista elogia escalação do Corinthians: ‘Hoje faz todo sentido’

O esquema tático e a escalação do Corinthians para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (5), foi elogiado pelo apresentador André Rizek. A partida será realizada no Monumental Banco Pichincha, no Equador, pela ida da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Chuva alaga vestiário do Corinthians no Equador; elenco foi realocado

O treinador do Timão fez no esquema tático da equipe e irá atuar com três zagueiros no sistema defensivo. Contra o Barcelona, o Corinthians terá Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca na zaga. Ramón Díaz também promoveu as entradas de Hugo, no lugar de Matheus Bidu, e Alex Santana, na vaga de André Carrilo.

Escalação do Corinthians

O Timão entra em campo com: Hugo Souza; Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca; e Matheuzinho, Hugo, Breno Bidon, Alex Santana e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Yuri Alberto aparece na escalação princiapal (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Desfalques

O Timão não poderá contar com quatro atletas para o duelo em Guayaquil. O volante Raniele se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, o meia Igor Coronado se recupera de uma lesão no tendão do adutor da perna direita e José Martínez, que sente desconforto na articulação do joelho direito. O lateral-esquerdo Angileri não foi inscrito na competição continental e também está fora