Fluminense bate recorde de público do ano no Maracanã

O Fluminense superou os números de público deste ano de 2024 no Maracanã. Na partida contra o Cuiába, nesta quinta-feira (5), pela 37ª rodada do Brasileirão, o Tricolor contou com um apoio maior da torcida por conta da luta contra o rebaixamento. Confira os números que garantiram a quebra do recorde com o Lance!.

Os dez maiores públicos do Fluminense em 2024:

1 - 1 x 0 Cuiabá - 56.225

2 - 2 x 0 LDU - 56.050

3 - 0 x 1 Flamengo - 52.507

4 - 1 x 0 Atlético-MG - 50.221

5 - 1 x 0 Palmeiras - 48.126

6 - 0 x 2 Flamengo - 48.105

7 - 1 x 0 Bahia - 46.973

8 - 2 x 1 Grêmio - 43.540

9 - 0 x 0 Vasco - 42.912

10 - 2 x 0 São Paulo - 42.590

O público de 56.225 desta partida, assume o topo dessa tabela do ano de 2024. O Fluminense vive momento crítico de luta contra o rebaixamento e contou com a presença em massa da torcida Tricolor para empurrar o time.

Os tricolores ficam de olho em Bragantino, Athletico-PR e Atlético-MG para escapar da Série B no ano que vem. Se a disputa na tabela fosse por média de público, o torcedor do Fluminense não estaria passando por todo esse nervosismo.