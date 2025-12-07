Michael deixa futuro no Flamengo em aberto: 'Estou aqui'

Michael voltou a iniciar uma partida pelo Flamengo após seis meses no empate por 3 a 3 com o Mirassol no último sábado (6) e colocou o futuro dele no clube nas mãos da diretoria. Sem espaço ao longo da maior parte da temporada, o atacante afirmou que segue trabalhando, mas reconheceu que pode deixar o Rubro-Negro caso essa seja a decisão interna.

— Tenho contrato até o fim de 2028. Sou um atleta do clube, sabe? Me esforço para c******, todos os dias, treino. Mesmo não jogando, tento levar alegria, um pouco de simpatia para as pessoas. Claro que vai ter momento que não vou ficar feliz por não jogar. É normal — disse ao Prime Video na saída de campo.

Michael disputou apenas 197 minutos em cinco partidas desde julho, e só voltou a atuar por 90 minutos no sábado (6). O atacante afirmou respeitar a hierarquia e as escolhas de Filipe Luís, mas reforçou que aguarda uma definição do Flamengo.

— Queria muito estar jogando, mas respeito meus colegas e a opinião do meu treinador. O que posso fazer é trabalhar. Se o Flamengo quiser que eu fique aqui, estou aqui. Se for da vontade do clube seguir caminhos diferentes, estou para agregar no que puder — completou.

Apesar de ter ficado no Brasil para a rodada final do Brasileirão, o camisa 30 viaja na tarde deste domingo (7) para o Catar, onde se junta à delegação rubro-negra para a disputa da Copa Intercontinental. Além dele, o goleiro Dyogo Alves, o volante Evertton Araújo e o atacante Wallace Yan também embarcam rumo a Doha. A estreia do Flamengo será na quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o Cruz Azul.

Michael em ação pelo Flamengo diante do Mirassol, pela rodada final do Brasileirão 2025 (Foto: Caique Coufal / Flamengo)

