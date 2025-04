Jornalista dispara contra pai de Neymar: ‘Não foi profissional’

Neymar vive a segunda lesão na passagem pelo Santos. Com o atual cenário, o clube adotou medidas mais restritivas referente a recuperação do camisa 10. Uma delas, foi não abrir mão de participar diretamente do processo do retorno ao gramados. A informação foi dada primeiramente pelo site "Uol".

Ao analisar determinada cenário no programa "Uol News Esporte", o jornalista Danilo Lavieri criticou a gestão da carreira do atacante, que é feita pelo próprio pai. Para o comunicador, Neymar pai priorizou dar o melhor para o filho, mas pecou profissionalmente com o lado jogador.

- É claro que o pai do Neymar quer o melhor para o filho, mas o amor não é o suficiente e não significa profissionalismo. Na verdade, muita das vezes, este sentimento vai joga contra - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Neymar pai faz tudo o que pode para disponibilizar, o que ele acha que é o melhor, para o filho. Mas muita dessas decisões, não são as melhoras para a carreira do jogador. Tenho certeza que ele fez o melhor para o filho, mas não foi profissional. Um exemplo disso é impor como Neymar gostaria de se tratar de uma lesão. Não, isso é responsabilidade do clube - concluiu.

Nova lesão de Neymar no Santos

O camisa 10 retornou aos gramados, após mais de um mês de recuperação de lesão, no último dia 13 de maio, na derrota do Santos por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã. Três dias depois, na última quarta-feira (16), Neymar teve uma nova lesão, na vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. Ambas as partidas foram válidas pelo Brasileiro.

Até o momento, o retorno do craque aos gramados segue como indefinido. Desde o acerto com o Santos, o atacante tem sete jogos disputados, tendo marcado três gols e três assistências.