Jornalista discorda de Abel Ferreira: ‘Esqueceu do Arrascaeta’

Abel Ferreira propôs um desafio a imprensa após a vitória do Palmeiras sobre o Vasco por 1 a 0, no Mané Garrincha, no último domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão. O técnico afirmou que os jornalistas não conseguiriam apontar um jogador, do futebol brasileiro, com um rendimento melhor que Raphael Veiga, nos últimos anos.

Em resposta ao comandante do Alvinegro, o jornalista Carlos Eduardo Lino, do Sportv, citou Arrascaeta do Flamengo. O pronunciamento do comentarista aconteceu, nesta segunda-feira (5), durante o programa "Seleção".

- O Abel Ferreira falou que desconhece um jogador no futebol brasileiro que entrega como o Raphael Veiga entrega nos últimos 5 anos. Eu pensei: 'poxa, ele esqueceu do Arrascaeta?'. O Arrascaeta entrega um futebol de qualidade há muito mais tempo - disse o comentarista.

O que disse Abel Ferreira?

A fala do treinador português aconteceu após Raphael Veiga não ter sido uma opção para a partida contra o Vasco. O camisa 23 ficou no banco de reservas do Palmeiras durante os 90 minutos do confronto. Ao justificar a escolha, Abel Ferreira rasgou elogios ao jogador.

- Em relação ao Veiga, o que eu quero dizer é que o Veiga, talvez, nos últimos quatro anos, tirando o ano passado, talvez tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro, ou um dos melhores do Brasil nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém - iniciou o técnico, antes de completar.

- Como eu te disse: fazer o que ele fez nos últimos quatro, cinco anos, me diga um jogador que tenha conseguido estar no Brasil a nível de performance e rendimento, assistências e gols, como ele nos últimos quatro anos. Não tem! Não vai encontrar! Eu desafio vocês a isso - concluiu.