— O Sampaoli hoje, com dez dias de treino, escala o David Luiz de volante e com o Allan, que ele pediu. Ele fez contratar pelo valor que veio. Gente, tinha duas soluções para as ausências dos laterais: ou chama o garoto da base, que seja lateral, ou então faz o trivial e bota o Léo Pereira jogando ali. Como já fez em outras ocasiões. Mas ele inventou o Thiago Maia de lateral e colocou o David Luiz de voltante... é brincadeira. Os jogadores estão jogando mal porque não tem esquema, porque colocam eles para jogar em uma função que não pertencem a eles. O Thiago Maia não é lateral, o David Luiz não é volante e o Cebolinha não é jogador. Ai foi o que se viu. O Flamengo é um nada. É um dos piores Flamengo que eu já vi, com bons jogadores. Olha que vi muito Flamengo ruim, mas tinham senso coletivo. O time de Sampaoli não tem a menor noção do que fazer em campo. Seu time não vai fluir p**** nenhuma -, finalizou.