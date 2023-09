Gabigol deu uma braçada em Cuello aos 20 minutos do segundo tempo e foi punido inicialmente com cartão amarelo. Na sequência, após revisão do VAR, o árbitro voltou atrás na decisão e optou por expulsar o camisa 10 da Gávea. O atacante deixou os gramados sob pipocas arremessadas por torcedores presentes nas arquibancadas do Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.