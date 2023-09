>A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO? Isso mesmo que você leu! Jorge Sampaoli mudou toda a estrutura do time, com Thiago Maia de lateral esquerdo e David Luiz de volante, e o resultado foi um time completamente perdido no primeiro tempo da partida



>QUASE, GABIGOL! Logo aos dois minutos, Gerson cabeceou para Pedro, que trabalhou com Gabigol. O camisa 10 invadiu a área e finalizou, mas parou na defesa de Leo Link.



>GOL DO ATHLETICO! Após falha do sistema defensivo do Flamengo, Vitor Bueno finaliza da intermediária, Matheus Cunha defende e, no rebote, Cacá abre o placar.



>GABIGOL EXPULSO! Em lance com Cuello, Gabi deixou o cotovelo no rosto do adversário e inicialmente, foi punido com amarelo. Após análise do VAR, a arbitragem mudou a decisão e aplicou cartão vermelho no camisa 10, que não joga contra o Goiás.



>GOL DO ATHLETICO! Willian Bigode tenta passe, Léo Pereira corta, mas Alex Santana pega a sobra do zagueiro do Flamengo, finaliza de primeira e manda no canto da meta rubro-negra.