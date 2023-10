Back citou a frustração corintiana com o técnico Tite devido à iminente ida do ídolo alvinegro ao Flamengo. Segundo informações, o Corinthians tentou 'dar um chapéu' no Rubro-Negro durante as negociações para uma possível ida ao Rio de Janeiro, mas não obteve sucesso nas tratativas com o estafe do treinador. A 'recusa' causou uma série de protestos entre torcedores paulistas nas redes sociais.