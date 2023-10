Além da queda na Sul-Americana, a realidade do Corinthians no Brasileirão também é motivo de preocupação para os torcedores. O time ocupa a 13ª colocação e está a quatro pontos do Vasco da Gama, primeiro colocado na zona de rebaixamento com 26 pontos. O próximo confronto do Alvinegro é contra o Flamengo, no sábado (7), na Neo Química Arena.