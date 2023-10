Além do peso esportivo, a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Fortaleza, impacta as finanças do Corinthians. O Timão deixou de faturar entre 2 milhões de dólares (R$ 10,2 milhões, na cotação atual) e 5 milhões de dólares (R$ 25,4 milhões) com a queda na competição continental.