Torcedores detonam possível contratação de Carille pelo Vasco: ‘Desesperado’

O Vasco está avançando pela contratação de um treinador para a temporada 2025. De acordo com informações do "ge", confirmadas pelo Lance!, Fábio Carille é o nome mais próximo de assumir o Cruz-Maltino a partir do início de janeiro. Sem clube desde a demissão conturbada no Santos, o técnico de 51 anos se encontrou com dirigentes do Gigante da Colina e a conversa agradou os dois lados.

Com a notícia, torcedores do Vasco não esconderam a preocupação com o futuro nas redes sociais. Confira reações!

Pedrinho, presidente do Vasco

Nesta quinta-feira (19), o comandante se reuniu com dirigentes do Cruz-Maltino em uma longa conversa que agradou os dois lados. Nos próximos dias, as partes devem tratar sobre os trâmites finais antes de um anúncio oficial.

Desde a demissão de Rafael Paiva, o Vasco estava no mercado em busca de um treinador para 2025. A prioridade era Renato Gaúcho, que está livre no mercado após sua saída do Grêmio, mas as questões financeiras emperraram um acerto.

Por outro lado, Carille também está sem clube desde que deixou o Santos após ter sido campeão da Série B. O comandante possui experiência no futebol brasileiro, além de já ter sido campeão nacional com o Corinthians.

