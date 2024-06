Marcelo foi detonado pela sua atitude nas redes sociais (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Recentemente, Marcelo se envolveu em polêmica com um torcedor, após viralizar o vídeo em que o jogador aparece destratando o fã nos bastidores do Maracanã. O caso cresceu em repercussão após Marcelo cutucar o torcedor envolvido na polêmica, em seu Instagram. O jornalista Thiago Asmar se pronunciou sobre a atitude do jogador durante o Canelada, programa da Jovem Pan Esportes e rasgou o verbo sobre o lateral.

- Foi arrogante e nojento com o torcedor. O Marcelo, que hoje está no Fluminense, tratou o torcedor com uma marra que é de se revoltar - iniciou Thiago sobre o jogador.

- Aquele tipo de gente né, que cresce, ganha dinheiro, ganha fama e perde a humildade - continuou.

A atitude de Marcelo foi condenada pelos torcedores no Instagram do jogador (Foto: Reprodução/Instagram)

O jornalista também traçou uma comparação entre a atitude de Marcelo e Vinicius Jr, na comemoração do título da Champions League, neste sábado (01).

- Marcelo, você é multi campeão, mas para mim, você não é mais do que ninguém. Para mim, todo mundo é igual e o Vinícius Júnior foi exemplo disso... aliás um belo exemplo do Vinícius Júnior, que depois do jogo foi lá, pulou no meio da torcida - disse comparando a atitude do lateral à do atacante.

- Para mim não merece a imagem de Ídolo que tem. Jogou muito, um dos melhores que eu vi, agora essa arrogância, essa marra, já é uma característica do Marcelo há um bom tempo - completou.

O vídeo foi gravado após a vitória do Fluminense, nesta quarta-feira (29) por 3x2, contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Marcelo foi autor de um dos gols do clube carioca.

