Leilão de Neymar tem arrecadação recorde; veja lista dos 24 lotes leiloados

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 11:36 • São Paulo (SP)

Em sua quarta edição, o leilão beneficente realizado pelo Instituto Neymar Jr registrou arrecadação recorde: R$ 21 milhões, mais do que o dobro da edição anterior. O evento, que aconteceu na noite de segunda-feira (3), no clube Monte Líbano, em São Paulo, contou com a presença do atacante do Al-Hilal, personalidades e empresários. A informação foi publicada pelo "ge".

O lote mais valioso da primeira metade do leilão foi arrematado por R$ 3 milhões: uma "campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No total, foram 24 lotes leiloados, entre eles camisa da Seleção Brasileira autografada por jogadores e utilizada em jogo em homenagem a Vinícius Jr, partida de pôquer com Neymar, experiência no kartódromo do atacante em Mangaratiba, com transporte de helicóptero para duas pessoas e chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates.

Todo o valor arrecado será destinado ao Instituto Neymar Jr, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde o craque dá assistência para cerca de 3 mil crianças.

Confira os 24 lotes leiloados

1 - Camisa do último jogo profissional de Pelé, pelo Cosmos, em 1977;

2 - Viagem de oito dias para os Emirados Árabes e Maldivas, para duas pessoas;

3 - Camarote exclusivo para o show de Eric Clapton, em 29 de setembro, no Allianz Parque;

4 - Camisa da seleção brasileira autografada por jogadores e utilizada no jogo em homenagem a Vinícius Jr, contra o Paraguai, em 2022;

5 - Casa em Orlando (EUA) com experiência no Magic Kingdom e cruzeiro da Disney;

6 - Experiência em hotel com o tenista Bruno Soares e par de ingressos para o US Open;

7 - Experiência com o time do Flamengo e churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira;

8 - Partida de pôquer com Neymar;

9 - Camarote para quatro pessoas no Desfile das Campeãs no Carnaval do Rio de Janeiro;

10 - Viagem de luxo para a Europa, por Londres, Capri e Mallorca (oito noites);

11 - Experiência exclusiva com o lutador Charles do Bronx e UFC;

12 - Dia no haras do cantor Eduardo Costa, para quatro pessoas;

13 - Camisa oficial do PSG assinada por Neymar, Messi e Mbappé;

14 - Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, na casa do jogador;

15 - Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses;

16 - Camisa oficial do Barcelona assinada por Neymar, Messi e Suárez;

17 - Cruzeiro pelos Emirados Árabes;

18 - Palestra com Thiago Nigro e "Touro de Ouro" do Pablo Spyer;

19 - Relógio Hublot King Power em ouro rosé, oferecido por Fausto Silva;

20 - Experiência no kartódromo de Neymar em Mangaratiba, com transporte de helicóptero para duas pessoas;

21 - Chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates;

22 - Camisa da Seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar;

23 - Passeio por Riad, ida a jogo do Al-Hilal em camarote de Neymar e encontro com o jogador para duas pessoas;

24 - Lote surpresa anunciado por Neymar.