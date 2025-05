Fluminense x Vasco: Guga manda recado a Rayan e revela promessa por gol

Guga foi o destaque do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco neste sábado (24), no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão. Foi do lateral o gol da virada tricolor, já nos minutos finais da partida. Após o jogo, ele revelou promessa ao melhor amigo para marcar no clássico.

— Ontem acabei recebendo uma visita do meu melhor amigo, que mora em São Paulo, de surpresa. Quando ele chegou lá em casa foi de muita felicidade, e eu falei para ele: "Pode anotar que amanhã tem gol meu". Deus abençoa com uma assistência e o gol da vitória. Eu trabalho muito, poucos sabem do meu esforço. É um dia de muita alegria, mas como do lado de lá falou que encarar com uma final, gente também encarou com uma decisão e a gente foi muito feliz. Então é dar sequência no trabalho, porque daqui a pouco a gente tem um campeonato muito importante, talvez o mais importante da história do clube, que é o Super Mundial, e acho que a gente tá crescendo. A gente tá num momento bom de amadurecimento da equipe, acho que a gente tem tudo para fazer um grande ano e quem sabe um grande campeonato lá — declarou Guga.

Ainda no primeiro tempo, o jogador do Fluminense se envolveu em confusão com o atacante Rayan, do Vasco. O lateral tirou satisfação com o jovem por provocação na comemoração do gol que abriu o placar para o Cruz-Maltino. Guga mandou recado ao adversário após a partida, pedindo respeito ao Tricolor.

— É só ter mais respeito, porque da mesma forma que tem trabalhador do lado de lá, pai de família do lado de lá, tem daqui também. Ele pode comemorar, pode fazer o que for, mas não desrespeitando a instituição que tá desse lado, os torcedores que tão desse lado. Eu só falei para ele ter respeito, mais nada. Mas é um menino, tem muito a amadurecer ainda. Agora é festejar com a nossa torcida.

