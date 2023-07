O Corinthians saiu na frente do São Paulo com gol de Renato Augusto no início da segunda etapa, mas tomou o empate com Luciano logo na sequência. Na reta final, Renato marcou mais uma vez e deu a vitória ao Timão. As duas equipes voltam a se enfrentar pela semifinal da Copa do Brasil no dia 16 de agosto, dessa vez no Morumbi.