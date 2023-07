O desempenho do Flamengo no empate em 1 a 1 com o América-MG, no Maracanã, desagradou bastante o jornalista Renato Maurício Prado. Em sua análise pós-jogo, o comunicador detonou a postura da equipe no jogo deste sábado (22) e não poupou críticas ao trabalho desenvolvido pelo treinador à frente do Rubro-Negro.