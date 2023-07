O cenário era ideal para prevalecer a superioridade do Flamengo diante do América-MG: Maracanã lotado, time descansado, melhor ataque contra pior defesa e o encontro do vice-líder com o lanterna do Brasileirão. Na prática, foi bem diferente. O Rubro-Negro 'ficou no lucro' com o empate em 1 a 1 com o time mineiro e a atuação da equipe de Sampaoli deixou muito a desejar.