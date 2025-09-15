Jornalista critica planejamento de gigante da Série A: ‘Time sem ajuste’

Após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, o Botafogo volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo São Paulo, em pleno Morumbis. Com o resultado, o Glorioso estacionou na 6ª posição, com 35 pontos somados.

Nesta segunda-feira, o jornalista André Loffredo destacou as dificuldades que a equipe vem encontrando nas últimas partidas.Para o comunicador, o técnico Davide Ancelotti está com dificuldades até de encontrar uma escalação ideal. Ele definiu como uma ‘bagunça’ o planejamento feito pelo Botafogo no início da temporada.

- O Botafogo está com dificuldade até de escalação. O técnico não sabe muito bem qual time escala, quais jogadores coloca, uma hora é um time, outra hora é outro… É um time sem ajuste - disse, antes de completar.

- O planejamento do Botafogo para essa temporada está dando resultado, porque foi tão mal feito que só podia dar esse tipo de resultado. Foi uma bagunça desde o começo - finalizou Loffredo.

Com as eliminações nas duas competições, o Glorioso ainda não está garantido na próxima edição da Copa do Brasil. Para isso, a equipe precisa se classificar para a próxima edição da Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (17), o Botafogo tem um jogo atrasado da 12ª rodada, contra o Mirassol. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos

Botafogo sente ausência e perde identidade de jogo

Depois de ser eliminado da Copa do Brasil para o Vasco não conseguindo mostrar a agressividade que o torcedor se acostumou, o time de Davide Ancelotti não foi criativo de novo, três dias depois. E o fato aponta para uma ausência: Montoro.

Na coletiva após o jogo, Ancelotti falou sobre a situação do garoto argentino. O italiano já tinha comentado sobre a situação fisica do jovem após a eliminação na Copa do Brasil.

– A ideia de escalar três volantes foi primeiro pela falta de ponta direita que temos, porque Álvaro (Montoro) eu não considero que esteja preparado para jogar um jogo com a intensidade de hoje – disse após o jogo contra o São Paulo.

– O Álvaro (Montoro) está com um problema gastrointestinal, vomitando hoje; ele não tinha energia para jogar. O Danilo também tem um problema físico, porque teve um problema na sexta-feira, depois não treinou até ontem. Era risco demais jogar hoje para ele – disse após a partida contra o Vasco.

Com dificuldades de chegar com chances claras no terço final, o Botafogo não consegue criar a profusão de chances que teve há pouco tempo na temporada. O time parece sentir a falta de Montoro nos últimos dois jogos.