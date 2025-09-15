Esposa de Lyanco faz forte desabafo após briga com Neymar e críticas

A esposa de Lyanco, Yasmin Volpato, postou um vídeo com um forte desabafo depois da briga do atleta com Neymar e algumas críticas que o atleta recebeu nas redes sociais. Depois do jogo deste domingo (14), entre Atlético-MG x Santos, muitos torcedores reclamaram do desempenho e das recentes polêmicas envolvendo o zagueiro.

Nas redes sociais, a esposa de Lyanco desabafou sobre a dificuldade de ser companheira de um jogador profissional. O recado veio depois do zagueiro discutir com Neymar e cometer o pênalti que resultou no gol de empate do Santos.

- Você sabe apenas oque enxerga e deduz, mas eu não. Vivo os altos e baixos. Quando os tempos são difíceis para eles, a esposa sente também. As frustrações públicas, a dor, decepção, os calos e feridas nos pés escondidos por trás das chuteiras. A gente escuta as críticas e precisamos estar prontas para defende-los após um jogo. Confiante que no próximo será melhor, porque o futebol não perdoa - começou Yasmin.

- É quase impossível não levar para o lado pessoal, porque a gente vive os bastidores. As incertezas, o favoritismo, a pressão, a falsidade e as opiniões. Tudo isso a gente sente... Treinos, rotina, sacrifício, resiliência, renúncias, jogos, os fãs, a cobrança, o dinheiro. Não é tão fácil ser o sistema de apoio. Preciso estar quase sempre bem na chegada dele após um jogo ruim. As pessoas não perdoam. As mãos que te aplaudem são as mesmas mãos que digitam coisas horríveis. Que ameaçam a nossa família - desabafou a esposa de Lyanco.

Esposa de Lyanco desabafou após críticas ao jogador (Foto: Arquivo pessoal)

Lyanco vive dias difíceis

O zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, viveu dias complicados nas últimas semanas. Depois de voltar de uma lesão muscular, ele foi eliminado da Copa do Brasil para o Cruzeiro, maior rival, com um placar agregado de 4 a 0.

Conhecido por provocar o rival nas redes sociais, Lyanco virou alvo da torcida do Cruzeiro e de torcedores atleticanos, que cobraram mais futebol e menos postagens.

Dias depois, contra o Santos, o zagueiro se envolveu em uma discussão séria com Neymar, do Santos, ainda no primeiro tempo. Na reta final do jogo, o Galo vencia por 1 a 0, mas Lyanco perdeu a bola dentro da área e fez pênalti em Tiquinho Soares. O atacante marcou e a partida terminou empatada por 1 a 1.

Logo após essa sequência de eventos, a esposa do zagueiro postou o vídeo de desabafo nas redes sociais. Ele esteve cotado na última convocação da Seleção Brasileira, mas ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti.